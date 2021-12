Colo Colo tuvo casos positivos de Covid-19 en la previa al duelo frente a la Unión Española. La situación llevó a que la Seremi de Salud hiciera la investigación correspondiente en cuanto a la trazabilidad. La autoridad sanitaria descartó contactos estrechos, pero la preparación del encuentro ante los hispanos se vio afectada según reconoció el asistente técnico de Gustavo Quinteros, Leandro Stillitano.

"En el caso particular del partido de hoy no hubo contactos estrechos, quizás no saben, eso llevó a que se arme un movimiento extraño para entrenar, que ayer no hayamos podido entrenar, eso lleva a situaciones que van sacando quizás a los jugadores de lo que tenemos que hacer foco que es entrenar y jugar", dijo el profesional el domingo 28 de noviembre.

El equipo albo este martes tuvo un positivo en un test antígeno. Situación que encendió las alarmas, pero que afortunadamente en la tarde-noche de ese día se descartó con exámen PCR negativo.

Este miércoles se hicieron exámenes PCR. Todos los integrantes del Cacique dieron negativo para tranquilidad del plantel, la institución, familiares e hinchas. Así las cosas, Colo Colo no suma más casos a los informados en la previa al compromiso del fin de semana pasado.

Los albos están en una burbuja sanitaria en la semana del duelo ante Deportes Antofagasta que se jugará el sábado a las 18:00 en la última fecha (34) del Campeonato Nacional 2021.

El Popular necesita un triunfo y esperar que Everton le gane a la Universidad Católica a la misma hora en Viña del Mar para jugar un partido de definición en cancha neutral.