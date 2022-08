Colo Colo consiguió un triunfo en la agonía con Palestino en el Campeonato Nacional. Los albos se impusieron con solitaria conquista de Marco Bolados para volver a sumar los tres puntos que le permite distanciarse de Curicó Unido y Ñublense respectivamente.

El entrenador Gustavo Quinteros dialogó con la transmisión televisiva del partido una vez finalizado el encuentro, en la cual no se restó méritos de conseguir esta nueva victoria del Campeonato Nacional.

“Le damos muchísimo valor, el partido no tuvo tantas jugadas claras de gol pero por ímpetu, por garra, por ganas lo fuimos a buscar y merecimos el triunfo”, fueron las palabras que entregó el entrenador al respecto del compromiso con la victoria de Colo Colo.

No obstante, dentro de estos detalles analísticos por parte del estratega, agregó que “Fue el premio por ir a buscarlo siempre. El primer tiempo no fue bueno, no salimos jugando bien, pero lo buscamos siempre, el rival nos tapó bien, se defendió bien mano a mano, no pasaban nunca sus laterales y no había espacios”.

Colo Colo se impuso por la cuenta mínima a Palestino. (Foto: Guillermo Salazar)

Además, contempló la importancia de poder mejorar el rendimiento de cara al complemento y que le permitió llegar a desequilibrar el partido. “En el segundo tiempo mejoramos en claridad de juego y pudimos concretar el gol”.

Incluso, el entrenador explicó los cambios que realizó para el mejoramiento en la cancha. “Lo teníamos a Costa solo a espalda de los volantes y no dimos nunca bien el pase filtrado, no podíamos progresar en ataque”.

Finalmente, contempló que “Después encontramos un poco más de fútbol con Zavala y Rojas, que entraron bien, ahí vino la jugada por derecha. Le dije a Bolados que se juntara con Rojas por derecha porque el lateral de ellos juega bien, pero no tenía respaldo en la marca”.