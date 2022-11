Los fanáticos del Cacique esperan que el técnico albo considere al jugador a partir de la temporada 2023 y no lo envíen a préstamo.

Colo Colo está en plena construcción de su plantel para la temporada 2023 y hay algunos jugadores que aún no tienen claro si su futuro estará en el Estadio Monumental o deberán emigrar.

Uno de aquellos futbolistas en Joan Cruz, quien no fue prácticamente considerado por Gustavo Quinteros durante este 2022 y que al parecer tiene un pie más afuera que adentro del Cacique.

No obstante, varios hinchas albos no ven con buenos ojos que dejen partir al joven crack albo. Más aún cuando el pasado domingo tuvo una destacada presentación con la Selección Chilena Sub 20 en el triunfo contra Brasil en el amistoso en Rancagua y le pidieron al argentino-boliviano que lo considere para el próximo año.

Hinchas le piden al técnico albo que considere más al joven jugador para el 2023 | Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

En cuanto a los dichos desde Colo Colo con respecto al tema del talentoso jugador, precisamente desde el gerente deportivo Daniel Morón.

“Lo de Joan Cruz nosotros tenemos en el registro que llevamos en citación de partidos, porque él tiene una cláusula de renovación automática siendo citado en un 30% de los partidos y nosotros tenemos un 39% de esos partidos”, sostuvo el ex portero albo.

De momento, habrá que esperar cuál será el destino que le espera al joven seleccionado nacional en el año 2023.