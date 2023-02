Histórico de Colo Colo no transpira ante el irregular inicio de campeonato del Cacique: "No es cómo empieza, sino cómo termina"

El irregular inicio del Campeonato Nacional 2023 para el Cacique no es motivo de preocupación para un histórico de Colo Colo, quien no está preocupado y asegura que lo importante es cómo finaliza el torneo, no cómo empieza.