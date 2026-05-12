Histórico de Colo Colo apuesta todo por Franco Garrido Caszely: “Tiene que ir con todo”

El ídolo de Colo Colo habló de la aparición de esta joven promesa del 'Cacique'

Colo Colo empieza a preparar con todo lo que será su partido de alto impacto por la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido, en donde los ‘Albos’ si vencen a los ‘Piratas’ lograrán conseguir la clasificación a las semifinales del torneo.

Para este duelo, Fernando Ortiz sorprendió a todos con la citación de Franco Garrido Caszely, el nieto del histórico del ‘Popular’ Carlos Caszely y ante esta noticia, otro histórico del club como Severino Vasconcelos conversó con Bolavip Chile y se refirió a esta convocatoria.

“Si le dan la oportunidad y el cabro está capacitado, que bueno. Después en los entrenamientos es una cosa y en los partidos es otra, que bueno que sea muy bueno”, parte señalando Vasconcelos.

Agregando a esto, el ex jugador indicó que el joven del ‘Cacique’ debe mostrar mucha fuerza y tener mucha categoría a la hora de tomar decisiones, las que sin duda serán importantes para el desarrollo de su carrera.

Ortiz le da la confianza a Garrido | Foto: Photosport

“Tiene que tener fuerza este muchacho, ahora de acá en adelante debe tomar sus decisiones, no estar tan encima de él. como el caso de Arturo. Todo el día hablan de él, dejen al cabro tranquilo y el cabro hará cosas buenas. Tienen que darle la oportunidad”, declaró.

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Concluyendo, Vasconcelos espera que Franco Garrido pueda aprovechar la oportunidad e irse ganando un lugar dentro del equipo de Colo Colo, en el que pide el máximo apoyo para él.

“Si tiene las condiciones, está bien de que tenga la oportunidad, si tiene que jugar, se tiene que aplicar y hacer las cosas bien, si tienen que encarar, lo tiene que hacer, tiene que ir con todo, tienen que apoyar al muchacho”, cerró.

En Síntesis

Colo Colo clasificará a semifinales de la Copa de la Liga si derrota a Coquimbo Unido .

clasificará a semifinales de la Copa de la Liga si derrota a . El técnico Fernando Ortiz convocó al juvenil Franco Garrido Caszely para el próximo encuentro.

convocó al juvenil para el próximo encuentro. El exjugador Severino Vasconcelos respaldó la citación del nieto de Carlos Caszely en Bolavip.