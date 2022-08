Colo Colo es uno de los principales candidatos a conseguir el título de campeón del Campeonato Nacional. El Cacique solo le resta esta competencia en lo que resta de año, considerando que quedó eliminado de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y pasó lo mismo el fin de semana recién pasado en la Copa Chile.

Instancia en la que el exfutbolista Marcelo Barticciotto en medio del programa ESPN F90, no queda conforme con la pérdida de brújula que ha presentado Colo Colo que a pesar de que viene con triunfos importantes en la máxima competencia de nuestro país, no ha deslumbrado un buen fútbol.

“En el plano nacional si hay que exigirle a Colo Colo, a eso me refiero. Yo lo explicaba el otro día; digo si uno lo ve de adentro a nosotros como futbolistas y nos pasaba que cuando uno escuchaba una crítica cuando uno ganaba, decía ‘Que quiere estos, si estamos ganando, estamos a nueve puntos arriba en el campeonato y encima nos critican’, pero de los últimos partidos yo creo que bajó mucho su nivel”.

En esta misma línea, el comentarista deportivo contempló que “De los últimos cinco tengo entendido, que los termina ganando, los termina ganando con el vuelo y no haciendo el fútbol que nosotros le conocíamos o que se hacía notar la supremacía con los rivales en el campeonato chileno”.

Colo Colo queda eliminado de la Copa Chile a manos de Ñublense. (Foto: Guillermo Salazar - Bolavip)

No queda ahí, dado que adicionalmente señaló que “No le está sobrando nada ahora, no le está sobrando nada y te estoy diciendo que, en el partido con Antofagasta, Huachipato, Palestino no lo jugó bien, no tiene ese juego fluido que tenía antes, no maneja la pelota como la manejaba antes y en definitiva se le está complicando”.

Finalmente, para cerrar su idea, expresó que “Tiene línea de crédito sin duda en el campeonato que lleva nueve puntos. Lo más preocupante de todo es lo que pasa con los rivales, que jugando de esta manera no le pueden ganar. Eso es lo más preocupante. Si después queremos exigirle en el certamen internacional a como está jugando ahora, no le alcanza”.