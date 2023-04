Matías Zaldivia cuenta la firme del por qué no siguió en Colo Colo y revela la conversación que tuvo con Gustavo Quinteros

Una de las particulares situaciones que se han vivido en nuestro fútbol chileno en este primer semestre, es el cambio que tuvo el defensor Matías Zaldivia de pasar de Colo Colo nada más ni nada menos, que a la Universidad de Chile.

Suceso que desde luego ha tenido algunos costos, como por ejemplo la resistencia del pueblo azul de tener que acoger entre los suyos a uno que visitió la casaquilla del archirrival, que en algunos momentos entonó cánticos contra la U y así muchas cosas, que han ido quedando en el olvido. Ahora Zaldivia con rendimiento y profesionalismo comienza a ganarse el cariño y respeto del hincha universitario.

Pero sin ligar a dudas, muchas dudas quedaron tras no renovar en los albos y luego de siete temporadas, el Cabezón dijo adiós al Estadio Monumental. Este viernes, el zaguero estuvo de invitado en ESPN F90 y tras ser interrogado por las razones de su no continuidad, Zaldivia compartió su verdad.

"Ellos fueron claros conmigo y si bien dejaron pasar un tiempo para comunicármelo, después me dijeron que no querían renovarme porque querían ver otras opciones", fue la primera intervención del actual número 22 de los estudiantiles.

Siete temporadas estuvo Zaldivia en Colo Colo, donde en alguna oportunidad fue hasta capitán (Photosport)

Pero no todo quedó ahí y el propio ex Arsenal de Sarandí reveló parte de la conversación que sostuvo con el entrenador albo, Gustavo Quinteros, manifestando que había voluntad para que continuase y que desde luego, pasó por los temas legales que él mantuvo con los regentes de Blanco y Negro.

"Gustavo después me dijo que era una decisión más bien dirigencial, que él me tenía considerado para el próximo año, pero bueno, cuando la dirigencia le dijo que por motivos que también se conocen que cuando tuvimos problemas legales, por ahí la relación mia con los dirigentes se rompió y no había mucho qué hacer", concluyó el defensa.