Gustavo Quinteros siente que Colo Colo tuvo pasajes de buen juego en los primeros 45 minutos de partido que le permitieron llevarse un mejor resultado en el partido que terminó en derrota 1-0 ante Huachipato en el estadio CAP de Talcahuano por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2022.

"El primer tiempo jugamos por momentos bien, tuvimos la jugada del penal que fallamos de nuevo y el mano a mano de (Christian) Santos. En el segundo tiempo bajamos el nivel colectivo, llegamos varias veces por los costados y asistimos mal. Son situaciones que hay que trabajarlas, hay que tener confianza para terminar mejor la jugada, tomar mejores decisiones, levantar el nivel individual", dice el entrenador en conferencia de prensa.

"Huachipato aprovechó los dos o tres controgaolpes, remates de media distancia, en el gol llegó y convirtió, hizo meritos para ganar el partido. Nosotros volvimos a estar faltos de precisión, fallamos situaciones claras que pudimos haber hecho en el primer tiempo", agrega el santafesino.

El DT se refiere al nivel del equipo en la previa al Superclásico ante la Universidad de Chile el domingo a las 12:00 en el estadio Monumental: "A mí no me preocupan los rivales, me preocupa el juego del equipo. El segundo tiempo no fue bueno, fue muy flojo, perdimos muchas pelotas fáciles. El primer tiempo el equipo jugó mejor, fue protagonista, jugó en campo rival, mantuvo la posesión, pero el segundo no me gustó para nada. El próximo rival si seguimos jugando de esta manera va a ser complicado. Tenemos que mejorar, trabajar en la semana, darle confianza a los jugadores para que puedan levantar su nivel, no tener que depender todo el tiempo de que entren los chicos y puedan revertir una situación adversa".

Quinteros además comenta la posible la distancia de siete puntos que puede tomar Universidad Católica en el liderato: "No solamente Católica, los equipos que ganan nos sacan ventaja. Tenemos que mejorar, volvimos a fallar hoy un penal, volvimos a fallar un mano a mano que en vez de rematar tocamos al costado. No tuvimos claridad, ni precisión en el último centro, llegamos un montón de veces por derecha con (Pablo) Solari y (Marcos) Bolados, no encontramos el pase, ni la claridad para definir la jugada en ataque. Proponemos, vamos en busca del resultado, pero nos falta esa claridad que no la estamos teniendo".

El DT considera que les afectaron mucho las ausencias de Juan Martín Lucero, Esteban Pavez y Óscar Opazo: "Tenemos que levantar el nivel ndividual, el nivel colectivo cambiar un poquito la manera y buscar variantes. Ahora tenemos que buscar variantes, hoy ingresaron (Luciano) Arriagada, (Alexander) Oroz, jugó Jeyson (Rojas), (Pablo) Solari, entró (Carlo) Villanueva que son todos chicos jovenes. No alcanza, tenemos que darle confianza a los jugadores que están en un bajón futbolístico. Estamos sufriendo, cuando nos faltan dos o tres jugadores se resiente bastante el funcionamiento".

El estratega también explica el bajón desde la Supercopa que ganaron a la Universidad Católica hasta el complicado presente en el Campeonato con tres encuentros sin ganar y cinco puntos sobre 12 posibles: "Se ganó la Supercopa merecidamente, jugando bien, convirtiendo dos goles, después con el correr del tiempo y los partidos hemos fallado en definiciones, no estuvimos precisos, bajamos el nivel individual y colectivo".

"Hoy jugamos el segundo tiempo muy por debajo de nuestro nivel, Huachipato aprovechó, hizo el gol, ganó bien. Tenemos que seguir mejorando, darle confianza a los jugadores, no fallar esas ocasioens claras para poder mantener un resultado y la posibilidad de sacar los tres puntos. Tenemos que pensar en el clásico y todos los partidos que vienen, que tenemos que levantar nuestro nivel en todo sentido, recuperar estos tres jugadores que faltaron que le van a aportar al equipo sus virtudes. Trataremos de tener más variantes y estar más fuertes para los próximos partidos", finaliza.