Horas movidas se viven en Blanco y Negro, sociedad anónima que administra los destinos de Colo Colo. En medio del proceso de Oferta Pública de Adquisición (OPA) impulsado por Aníbal Mosa, se confirmaron importantes movimientos en su directorio.

De acuerdo a lo informado por el periodista Christopher Brandt de ESPN Chile, los directores Alfredo Stöhwing y Ángel Maulén dejarán sus cargos, generando un remezón en la estructura dirigencial del club.

El expresidente de Blanco y Negro no continuaría en el directorio. Tampoco seguiría Ángel Maulén (Foto: Photosport)

“Movimiento en Blanco y Negro. Alfredo Stöhwing y Ángel Maulén no seguirán como directores. La decisión se da tras la OPA de Aníbal Mosa y el escenario que enfrenta el club”, señaló el comunicador a través de sus redes sociales.

Incertidumbre total por el futuro del directorio de Blanco y Negro

Con estas salidas, el bloque Vial-Ruiz Tagle quedará representado únicamente por Diego González dentro del directorio, lo que cambia completamente el equilibrio de fuerzas al interior de la concesionaria.

En ese contexto, la Junta Ordinaria de Accionistas de este miércoles será clave, ya que se deberán elegir tres nuevos directores que reemplacen a Stöhwing, Maulén y también a Carlos Cortés, fallecido en febrero del presente año.

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Sin embargo, todo dependerá de lo que ocurra con la OPA liderada por Mosa. Existe la posibilidad de que la venta de acciones se concrete antes de la junta, lo que podría modificar completamente el escenario y dejar esos cupos bajo el control de su bloque.

Por ahora, no se descarta que durante la jornada se nombren directores provisorios mientras se resuelve la operación. La incertidumbre es total en Blanco y Negro, en un momento clave para el futuro administrativo de Colo Colo.

DATOS CLAVE

Alfredo Stöhwing y Ángel Maulén dejarán sus cargos en el directorio de Blanco y Negro.

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La Junta de Accionistas del miércoles elegirá tres nuevos directores para la concesionaria alba.