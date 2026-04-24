Universidad de Chile y Universidad Católica se preparan para protagonizar una nueva edición del Clásico Universitario este sábado en el Estadio Nacional, por la fecha 11 de la Liga de Primera.

En la antesala del encuentro, surgió la posibilidad de que el partido contara con hinchas visitantes, una medida que fue impulsada desde el Gobierno. Sin embargo, la idea fue finalmente descartada en los últimos días por motivos de seguridad.

Pese a ello, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, aseguró que la intención es avanzar hacia la implementación de público visitante en futuros clásicos del fútbol chileno.

Matías Claro se abre a recibir partidos “clase A”

En ese contexto, el nuevo presidente de “Cruzados”, Matías Claro, abordó el tema en conversación con Los Tenores de ADN, mostrando disposición a evaluar la presencia de ambas hinchadas en este tipo de encuentros.

“Nosotros tenemos una buena evaluación de jugar estos partidos clase A con público de local, pero obviamente estamos dispuestos a conversar con la autoridad y ver si se pueden hacer las medidas de seguridad necesarias”, señaló.

Matías Claro, nuevo presidente de la UC, se abre a recibir partidos “Clase A”. (Foto: Cruzados)

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El dirigente también recordó como antecedente el partido ante Boca Juniors por la Copa Libertadores, donde hubo presencia de hinchas visitantes, aunque en condiciones particulares: “De repente se ponen como ejemplo los 2.000 hinchas de Boca Juniors, pero creo que alrededor de 1.200 eran argentinos que viven en Chile, entonces no era que teníamos la barra brava de Boca adentro del estadio”.

Claro, además, hizo hincapié en la complejidad del contexto local: “Es muy lindo el fútbol cuando hay hinchas de ambos equipos, pero también tenemos una historia en que lamentablemente el problema de seguridad con algunas barras ha sido muy complejo”.

Finalmente, dejó abierta la puerta a una eventual prueba a futuro: “A lo mejor para el próximo año podremos hacer alguna prueba más pequeña e ir avanzando de forma razonable. A mí lo que más me gustaría es que no hubiese problemas de violencia en el estadio”.

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DATOS CLAVE

Matías Claro, presidente de Cruzados, propone evaluar el regreso de hinchas visitantes para 2027.

El Clásico Universitario de la fecha 11 se jugará sin público visitante por seguridad.

La Delegación Presidencial descartó la presencia de ambas hinchadas en el Estadio Nacional este sábado.