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MERCADO DE FICHAJES

A Fernando Ortiz le preguntan por refuerzos para Colo Colo y sorprende: “Hablar de más…”

El entrenador argentino fue tajante al momento de referirse a posibles incorporaciones para el segundo semestre.

Fernando Ortiz habló sobre el período de transferencias de Colo Colo.
© PhotosportFernando Ortiz habló sobre el período de transferencias de Colo Colo.

Colo Colo busca refuerzos en el mercado de fichajes, pero Fernando Ortiz no pierde la paciencia. El DT de la escuadra alba se inclina por la mesura en una época llena de rumores. ¿Qué pasó?

Al momento de emprender rumbo hacia tierras colombianas para realizar la intertemporada, el entrenador albo aludió al libro de pases. Le preguntaron por incorporaciones y fue tajante.

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En atención a la prensa, el estratega se mostró ilusionado por los jugadores que pueden arribar al Estadio Monumental. Sin embargo, no se refirió a nombres en particular: sabe cómo funciona el sistema.

“La directiva y el presidente están trabajando de lo que hablamos semanas anteriores y como lo dije, hablar de más perjudica la negociación. Yo estoy tranquilo, ellos están haciendo un trabajo excepcional”, lanzó.

“Hay que ser pacientes. El libro de pases abrió hace diez días y termina a mediados de agosto. Cada vez que intercede un club tan grande como Colo Colo, el jugador se encarece aún más“, agregó.

Fernando Ortiz fue tajante sobre el mercado de fichajes de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Fernando Ortiz fue tajante sobre el mercado de fichajes de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Fernando Ortiz confía en Colo Colo

Finalmente, el director técnico le entregó su respaldo a la cúpula de Blanco y Negro. Tiene fe en que los futbolistas que lleguen a Macul estarán a la altura de lo requerido para el segundo semestre.

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Jaime Pizarro, Daniel Morón y Aníbal Mosa están haciendo un trabajo muy específico y eso me da una tranquilidad absoluta“, cerró.

Martín Aliaga
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