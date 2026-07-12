Aunque sabe que es complejo, el mítico lateral sueña con tener a Alexis Sánchez en el cuadro azul. También pidió recuperar a Lucas Assadi.

Universidad de Chile está en búsqueda de nuevos jugadores en el mercado de fichajes. Ante tal panorama, Cristián Castañeda sacó la voz: hay un nombre que quiere ver en el club de sus amores.

En conversación con BOLAVIP Chile, el recordado lateral derecho solicitó a Alexis Sánchez. Si bien cree que en este libro de pases es complejo que se concrete el negocio, no hay que perder la fe.

Y más considerando que el oriundo de Tocopilla no ha determinado el siguiente paso de su carrera. Concluyó su etapa en el Sevilla FC y su futuro se mantiene en incertidumbre.

“Yo creo que le vendría bien a un tipo como él, con lo que significa la Universidad de Chile, sería bueno. Pero yo creo que no va a ser ahora, yo creo que se están postulando para el verano”, comentó.

“Ojalá se pueda, sería un buen remezón. O sea, un remezón cototo, no tan solo como en lo futbolístico, sino que también en todo lo que implica traer una figura como él“, agregó.

Scooby Castañeda quiere a Alexis Sánchez en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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El otro anhelo de Cristián Castañeda en Universidad de Chile

Finalmente, el mundialista con La Roja abordó un deseo: que Lucas Assadi recobre su mejor versión. Sabe que el oriundo de Puente Alto tiene capacidad de sobra para brillar en el plantel, ya que el resto está balanceado.

“Sí, yo creo que la U ha mostrado pasajes buenos, le falta consistencia, no más. Ser un equipo confiable, jugar todos los partidos de esa misma manera, no un partido sí, otro no“, cerró.