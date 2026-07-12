Hugo Droguett se ilusiona con esta figura de la U: “Lo más probable es que le vaya bien”

El recordado mediocampista le puso fichas a Gonzalo Reyna. Le tiene fe para la segunda rueda de Universidad de Chile.

Universidad de Chile se prepara para enfrentar el desenlace de la temporada. El conjunto estudiantil ya oficializó a su primer refuerzo en este período de transferencias, lo que ilusiona a Hugo Droguett.

El recordado mediocampista conversó con BOLAVIP Chile y aludió a la incorporación de Gonzalo Reyna. Si bien no ha sumado sus primeros minutos con la escuadra azul, su formación lo llena de fe.

Para el retirado futbolista, el forjado en la cantera de Racing Club puede tener los pergaminos que necesita el elenco laico. En su incipiente carrera, destaca por su gambeta y aceleración.

“En su momento, creo que te lo conversé, por el estilo de juego de Fernando Gago, seguramente iba a buscar punteros, veloces, encaradores. Ya llegó esta opción, hay que verla, es un chico joven”, reflexionó.

“Seguramente como argentino debe tener mucha personalidad y lo más probable es que le vaya bien en el fútbol chileno“, agregó sobre el jugador que arriba cedido hasta mediados de 2027.

Hugo Droguett se ilusiona con Gonzalo Reyna. (Foto: Club Universidad de Chile)

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El refuerzo que Hugo Droguett quiere para Universidad de Chile

Finalmente, el otrora seleccionado chileno reveló su anhelo: una pieza más en el mediocampo. Y bajo su percepción, esa será la búsqueda del cuerpo técnico en lo que resta de libro de pases.

“El estilo de Fernando Gago es tener equipo dinámico. Con ’10’ ya prácticamente ningún equipo juega, sería un volante mixto para poder implementar velocidad“, concluyó el zurdo.