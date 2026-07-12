Universidad de Chile le da un golpe de confianza a esta figura: quiere su renovación

Si bien no se han iniciado las negociaciones, la cúpula azul tiene en carpeta la extensión del contrato de Nicolás Ramírez.

Universidad de Chile planifica su mercado de fichajes con mesura. Es que además de determinar incorporaciones y salidas, el conjunto estudiantil debe ver más allá del horizonte y pensar en renovaciones.

Una de ellas, está definida en un alto porcentaje. Si bien las negociaciones no han comenzado, el entorno de una figura titular está al tanto de que la cúpula azul quiere contar con él para 2027. Ese es el caso de Nicolás Ramírez.

Según la información de BOLAVIP Chile, la dirigencia universitaria anhela la continuidad del zaguero central de 29 años. Su vínculo con el club de sus amores expira el 31 de diciembre de 2026.

A diferencia de la última temporada, no está contemplada su renovación automática por méritos deportivos. Por ello, tendrá que sentarse a conversar con la plana alta de la institución.

Se espera que tales charlas comiencen durante la segunda rueda de la Liga de Primera, para así seguir el curso de jugadores como Maximiliano Guerrero y Matías Zaldivia, que ya firmaron su permanencia para la próxima campaña.

Universidad de Chile quiere renovar a Nicolás Ramírez. (Imagen: Photosport)

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Nicolás Ramírez al alza en Universidad de Chile

Durante la primera parte de este año, el futbolista en cuestión disputó una totalidad de 24 compromisos. En dichos enfrentamientos, logró anotar dos goles y no registró asistencias.

Si bien tras su regreso le costó afianzarse en la estelaridad, con la llegada de Fernando Gago pudo enmendar el camino. Se ha convertido en una pieza inamovible en el once inicial.