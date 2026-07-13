El volante se ha convertido en una de las obsesiones del Tano desde su llegada a Pedrero. Esta vez, su fichaje estaría al caer.

Colo Colo sigue moviéndose en el mercado de fichajes con la mira puesta en potenciar su plantel para el segundo semestre y la campaña 2027. Mientras el equipo realiza su intertemporada en Colombia, la dirigencia de Blanco y Negro trabaja en la llegada de tres refuerzos solicitados por el técnico Fernando Ortiz.

Uno de los nombres que toma fuerza en Macul es el de Diego Valdés, volante ofensivo de 32 años que actualmente pertenece a Vélez Sarsfield. El mediocampista es un viejo conocido del Tano, ya que coincidieron en su etapa en el América de México, lo que facilita el interés del DT en sumarlo al plantel.

Sin embargo, la operación no es sencilla. Desde Colo Colo existe la intención de ficharlo, pero sin realizar una gran inversión. Según información desde Argentina, la dirigencia busca que Valdés llegue como jugador libre, es decir, que logre rescindir su contrato con Vélez, el cual se extiende hasta 2027. Hasta ahora, desde Macul no han presentado una oferta formal al elenco de Liniers.

La ventana que se abre para Colo Colo

En este escenario, aparece un factor clave: una deuda salarial de Vélez con el jugador, situación que podría abrir una puerta para negociar su salida anticipada. Además, el futbolista vería con buenos ojos regresar a Chile, lo que suma un elemento favorable para Colo Colo en la negociación.

Diego Valdés se acerca cada vez más a Colo Colo (Foto: @velez)

Mientras tanto, el tiempo corre. Ya pasó un mes desde la apertura del mercado de pases en el fútbol chileno y el Cacique aún no concreta incorporaciones, pese a que la idea inicial era contar con refuerzos durante la intertemporada.

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De todas formas, todavía hay margen: el libro de pases cierra el 14 de agosto a las 23:59 horas, justo antes del inicio de la segunda rueda del campeonato.

Así, en Macul se abre un mes clave. La posible llegada de Diego Valdés aparece como una de las principales apuestas de Blanco y Negro, en una negociación que dependerá más de factores externos que de una oferta directa, y que podría transformarse en uno de los movimientos más llamativos del mercado chileno.