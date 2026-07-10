En Colo Colo ya saben con certeza el día y hora de este partido amistoso de intertemporada en el marco del aniversario 80 del equipo colombiano.

En Colo Colo empiezan a hacer las maletas para emprender rumbo a Colombia en los próximos días, donde vivirán una intertemporada con miras al segundo semestre, que finalizará con un partido amistoso internacional.

Esto porque el Cacique fue invitado al aniversario número 80 de Millonarios, uno de los clubes grandes del fútbol colombiano.

Si bien el anuncio de este compromiso se dio a conocer hace un mes atrás, faltaba por definir el horario y la televisación, pues también será transmitido en Chile.

La fecha y horario de este partido amistoso

El partido amistoso entre Millonarios y Colo Colo se disputará el próximo sábado 18 de julio a las 18:00 horas de Colombia en el Estadio El Campín de Bogotá.

Ajustándolo a nuestro huso horario, acá tenemos una hora más, por lo que el juego será a las 19:00 de Chile (20:00 horas en las regiones de Aysén y Magallanes).

Además, se confirmó que la transmisión televisiva estará a cargo de Disney+, por lo que se podrá ver a través de esta plataforma de pago en su plan premium.

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Millonarios confirma la fecha y horario del amistoso con Colo Colo.

Este evento lleva por nombre la “Noche Embajadora” y será la segunda vez que se crucen ambos equipos, pues la primera y última había sido en la Copa Sudamericana 2007.

Cabe recordar que Colo Colo se encuentra en un receso de dos semanas entre la Copa Chile y la reanudación de la Liga de Primera. Su regreso a la competencia oficial será el viernes 24 de julio contra Deportes Limache en el Monumental.

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En síntesis