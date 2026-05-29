El "Tano" puso fin a los rumores que lo vinculaban con clubes mexicanos.

Colo Colo ya está en La Serena para afrontar un nuevo desafío por la Liga de Primera. El elenco dirigido por Fernando Ortiz visitará este sábado al cuadro papayero con la misión de seguir sumando triunfos y consolidarse aún más en la cima del campeonato nacional.

Antes de abordar el vuelo junto al plantel albo, el “Tano” conversó con los medios de comunicación en el Aeropuerto de Santiago y se refirió a diversos temas de la actualidad colocolina, entre ellos, los rumores que surgieron desde México sobre un posible interés por contar con sus servicios.

El entrenador argentino fue claro y descartó de plano una eventual salida del Estadio Monumental, dejando en evidencia que se siente cómodo liderando el proyecto del “Cacique”.

Fernando Ortiz aclara su futuro en Colo Colo

Consultado por las versiones que lo vinculan al fútbol mexicano, el estratega albo respondió de manera breve, pero contundente: “Vos mismo te respondiste, tengo contrato con Colo Colo y estoy bien acá”, señaló Ortiz, despejando cualquier tipo de duda respecto a su continuidad.

Fernando Ortiz reacciona a los rumores de una posible salida de Colo Colo (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

El técnico mantiene vínculo con el Popular hasta diciembre de 2026 y desde Blanco y Negro existe satisfacción por el trabajo que ha realizado durante la temporada. El argentino no solo tiene al equipo como sólido líder de la Liga de Primera, sino que además ha logrado potenciar futbolistas, darle espacio a jugadores jóvenes y mejorar el rendimiento colectivo en partidos importantes.

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De hecho, el pasado miércoles, tras la reunión de directorio en Casa Alba, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, también abordó la situación contractual del entrenador y puso paños fríos a una eventual renovación anticipada.

“Fernando tiene un contrato que termina en diciembre del 2026, y de darse ciertas condiciones tiene una renovación, pero eso lo conversaremos a fin de año”, comentó el mandamás albo.

Colo Colo quiere seguir escapándose en la cima

El “Cacique” llega motivado tras el triunfo sobre Universidad Católica en el Claro Arena, resultado que le permitió alcanzar los 30 puntos y sacar ocho unidades de ventaja sobre Huachipato, su más cercano perseguidor.

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Ahora, los Albos buscarán extender su gran momento frente a Deportes La Serena y continuar afirmándose como líderes exclusivos del campeonato nacional, condición que ya tienen asegurada al menos hasta el término de la primera rueda.

DATOS CLAVE

El entrenador Fernando Ortiz descartó su salida de Colo Colo tras rumores desde México.

El técnico argentino mantiene un contrato vigente con el club hasta diciembre de 2026.

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