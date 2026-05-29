Felipe Gutiérrez anticipa partido contra el Cacique y lanza flores: “Colo Colo es distinto al resto”

El DT del cuadro papayero anticipó el partido frente a Colo Colo por la Liga de Primera y lanzó flores al puntero del torneo.

Este sábado la jornada de la Liga de Primera 2026 se abre con el partido entre Deportes La Serena y Colo Colo, quienes chocarán en el Estadio La Portada de la Región de Coquimbo con más de dos mil hinchas albos en las tribunas.

En la previa del duelo, fue Felipe Gutiérrez quien tomó la palabra y anticipó lo que pueda suceder ante el puntero del fútbol chileno, el cual buscará devolverse a Santiago con los tres puntos en los bolsillos.

La Serena busca tumbar a Colo Colo. | Foto: Photosport

“Colo Colo es distinto al resto por los intérpretes, por la historia y por muchas cosas más. Sabemos el rival que enfrentamos y buscamos encontrar el equilibrio entre lo que nos favorece a nosotros y lo que puedan hacer ellos”, dijo el DT.

¿Cuál es el plan de Deportes La Serena? Gutiérrez, sin asco, da a conocer su estrategia para vencer el día de mañana: “La idea es tratar de neutralizar sus principales herramientas y encontrar el camino que nos permita sumar”.

Cabe mencionar que Deportes La Serena marcha en el puesto 12 de la Liga de Primera 2026 con 17 puntos, mientras que Colo Colo es el absoluto líder de la competición con 30 unidades de 39 posibles.

Publicidad

En síntesis

Deportes La Serena y Colo Colo juegan este sábado en el Estadio La Portada.

El entrenador Felipe Gutiérrez busca neutralizar las herramientas de Colo Colo para sumar puntos.

Colo Colo lidera la liga con 30 puntos, mientras Deportes La Serena es duodécimo.