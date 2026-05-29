Mala noticia para Fernando Ortiz: Colo Colo sufre importante baja de último minuto ante Deportes La Serena

La ausencia se da en medio de cuestionamientos hacia uno de los futbolistas más comentados del plantel de Colo Colo.

Colo Colo se prepara para un nuevo desafío en la Liga de Primera 2026, donde buscará mantenerse en lo más alto de la tabla cuando enfrente a Deportes La Serena, en el Estadio La Portada.

El Cacique llega al compromiso ante los Papayeros atravesando un sólido momento futbolístico bajo el mando de Fernando Ortiz, consolidándose como líder del torneo a ocho puntos de su máximo perseguidor: Huachipato de Jaime García.

A solo horas del partido frente al cuadro de la Región de Coquimbo, el conjunto Popular sufrió una sensible baja de último minuto que obliga al cuerpo técnico a modificar parte de la citación para dicho cotejo.

Claudio Aquina queda fuera de la citación ante Deportes La Serena

Se trata de Claudio Aquino, quien no viajará junto al plantel albo debido a problemas físicos, según informó el periodista Rodrigo Gómez de Cooperativa Deportes a través de su cuenta de X.

“Por problemas físicos no viaja con el plantel a La Serena. Es el cuarto partido que no podrá disputar en este semestre”, señaló el comunicador sobre la situación del mediocampista argentino.

Aquino nuevamente será baja en un compromiso de los albos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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La ausencia del exVélez Sarsfield se da justo en un momento complejo para el volante, quien ha sido blanco de críticas por parte de la parcialidad alba y también de algunos exjugadores debido a su irregular y deslucido rendimiento durante la temporada.

Incluso, en las últimas semanas han surgido versiones que apuntan a una posible salida de Aquino en el próximo mercado de fichajes invernal, situación que aumenta la incertidumbre sobre su futuro en el Estadio Monumental.

En resumen…

Colo Colo sufrió una importante baja de Claudio Aquino para enfrentar a Deportes La Serena, situación que complica los planes de Fernando Ortiz.