Blanco y Negro sigue minuciosamente los pasos del seleccionado chileno. No vive un buen momento en Independiente de Avellaneda.

Colo Colo comenzó su travesía en el mercado de fichajes. A pesar de que el elenco popular aún no puede inscribir jugadores, el nombre de Luciano Cabral ya suena con fuerza.

Según reveló Radio ADN, el mediocampista creativo de 31 años está en carpeta de Blanco y Negro para el segundo semestre. Su situación en Independiente de Avellaneda puede ser fundamental.

¿La razón? Por el momento, no es titular habitual bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros. Ante tal panorama, tiene una ventana abierta para emigrar a Macul en el siguiente libro de pases.

“En ese escenario, un viejo anhelo volvió a aparecer en la órbita del Cacique como posible fichaje. Se trata de Luciano Cabral, actualmente milita en Independiente de Avellaneda”, señaló el sitio.

En dicha línea, el medio agregó: “Podría dejar Independiente antes del término de su contrato, el cual se extiende hasta diciembre de 2027. El Estadio Monumental surge como un posible destino”.

Luciano Cabral está en la mira de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Atención, Colo Colo: el sueldo de Luciano Cabral

Finalmente, la información advirtió del alto precio que deberá pagar el conjunto albo si quiere quedarse con los servicios del oriundo de Mendoza. Tiene un jugoso ingreso tras la cordillera.

“Percibe un salario cercano a los 50 mil dólares mensuales, es decir, cerca de 45 millones de pesos. Un monto no menor para Colo Colo, que probablemente tendría que desprenderse de algún jugador para incorporarlo“, cerró.

En síntesis:

El mediocampista Luciano Cabral es opción de fichaje para Colo Colo el segundo semestre.

es opción de fichaje para Colo Colo el segundo semestre. El contrato de Luciano Cabral con Independiente de Avellaneda se extiende hasta diciembre de 2027 .

con Independiente de Avellaneda se extiende hasta . El salario mensual de Luciano Cabral es de 50 mil dólares (45 millones de pesos).