Advierten que Colo Colo tiene en la mira a Jordhy Thompson: “Es una de las alternativas”

Daniel Arrieta asegura que el oriundo de Antofagasta está en carpeta a pesar de sus polémicas en Macul. No se descarta.

Colo Colo tiene distintas opciones en el mercado de fichajes y una de ellas es más que conocida. ¿Quién es? Se formó en el Estadio Monumental y tras diversas controversias emigró al extranjero: ese es el caso de Jordhy Thompson.

Según indica el periodista Daniel Arrieta a través de los micrófonos de TNT Sports, el jugador del FC Orenburg está en carpeta de Blanco y Negro para el segundo semestre.

Si bien no es la prioridad, su nombre es considerado para este libro de pases. El futbolista de 21 años se encuentra de vacaciones en el país y tiene su futuro en incertidumbre.

“Entiendo que Jordhy Thompson también es una de las alternativas que maneja Colo Colo. Es un tema mayor, que traería discusiones al interior del directorio por cómo salió, más allá de la situación extradeportiva que él vivió”, expresa.

“Aunque sé que él está en otra etapa en su carrera en cuanto a madurez y vida personal, es uno de los nombres que aparece como alternativa de puntero”, agrega el comunicador.

Jordhy Thompson puede regresar a Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Jordhy Thompson en el horizonte de Colo Colo

Durante la reciente campaña, el formado en Macul disputó una totalidad de 31 encuentros. En dichos enfrentamientos, el zurdo logró anotar cinco goles y entregó seis asistencias.

Un punto a considerar: tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027. Por ello, cualquier negociación tendrá que ser estudiado por el FC Orenburg. ¿Volverá a Chile?

En resumen:

Colo Colo evalúa el regreso del delantero Jordhy Thompson como alternativa de puntero.

evalúa el regreso del delantero Jordhy Thompson como alternativa de puntero. El atacante Jordhy Thompson anotó cinco goles en 31 partidos durante la temporada.

anotó cinco goles en 31 partidos durante la temporada. El futbolista mantiene un contrato vigente con el FC Orenburg hasta junio de 2027.