Advierten que Universidad Católica se aleja de este refuerzo internacional: “No es opción”

Según trascendió, Josef Martínez solo fue ofrecido a la cúpula precordillerana. Sin embargo, no hubo respuesta al acercamiento.

Universidad Católica aún no suma jugadores en el mercado de fichajes, por lo que los rumores surgen como pan caliente. Uno de ellos, ubicó a un refuerzo internacional en San Carlos de Apoquindo.

Según los trascendidos, Josef Martínez está en la mira de la UC para el segundo semestre, pero ello fue descartado por Punto Cruzado. El medio partidario negó que el delantero venezolano esté en la planificación precordillerana.

Si bien se reconoce que su nombre fue acercado a la cúpula dirigencial, no hubo una respuesta positiva frente al ofrecimiento. El futbolista en cuestión tampoco quiere regresar a Sudamérica.

“De no pasar nada extraño, Josef Martinez no debería llegar a Universidad Católica, en donde hoy no es opción y menos prioridad“, comenzó señalando la publicación.

Luego, agregó: “Hubo contacto, pero no pasó más allá de contacto con un intermediario que acercó su carpeta, en donde jamás existió una respuesta o un llamado de vuelta mostrando más interés”.

Josef Martínez no asoma en el horizonte de Universidad Católica. (Foto: Getty Images)

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Universidad Católica no tiene refuerzos

Cabe consignar que en este instante, la UC no ha incorporado nuevos futbolistas para el desenlace de la temporada. ¿Hasta cuándo tiene plazo para hacerlo? Hasta el 14 de agosto.

De no realizar ningún movimiento, Universidad Católica tendrá una segunda rueda sin refuerzos. Volverá a la acción este sábado 25 de julio, desde las 20:00 horas, contra Deportes La Serena en el Claro Arena.