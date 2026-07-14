“Le está ganando a Colo Colo en las preferencias”: El jugador que se aleja del Cacique en el mercado

El Cacique tiene entre ceja y ceja a un refuerzo para el segundo semestre, pero cada vez se aleja más en este mercado.

Colo Colo se encuentra entrenando en Colombia en medio de la inter temporada, donde los albos enfrentarán a Millonarios de Bogotá este 18 de julio con la idea de sumar rodaje para la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

Más allá de los trabajos que realiza el equipo, en Blanco y Negro quieren concretar refuerzos para el segundo semestre y darle en el gusto a Fernando Ortiz, DT de los albos quien habría hecho un par de pedidos.

Uno de ellos es nada más ni nada menos que el mundialista con Uruguay, Santiago Mele. El portero, quien milita en el fútbol mexicano, habría sido tentado por el Cacique, pero, lamentablemente para sus pretensiones, también por otros equipos del continente.

Independiente se mete en el camino de Colo Colo por Santiago Mele. | Foto: Getty Images

César Luis Merlo, periodista experto en fichajes, aseguró que el portero está más cerca de otro club: “Independiente busca a Mele. Está a una sola firma. Hizo una oferta y le está ganando a Colo Colo en las preferencias”, recalcó en Picado TV.

Cabe mencionar que los albos tuvieron que recurrir a Gabriel Maureira de emergencia tras la lesión de Fernando de Paul y, si bien el canterano ha respondido en muchos partidos, Ortiz de igual manera quiere un portero con trayectoria en el puesto.

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¿Qué pasará con Santiago Mele? Habrá que ver si el Cacique manda una oferta que pueda seducir al arquero para llegar a Colo Colo, de lo contrario, irá a Independiente para ser dirigido por Gustavo Quinteros.

En síntesis

Colo Colo enfrentará a Millonarios de Bogotá en un partido amistoso el 18 de julio.

El DT Fernando Ortiz busca fichar al arquero uruguayo Santiago Mele para el club.

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