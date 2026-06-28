El entrenador Fernando Ortiz suma una nueva e inesperada baja para los partidos de Copa Chile, quien sufrió un lesión de rodilla.

En Colo Colo no lo pueden creer, pero sumaron una quinta baja por lesión en la previa al partido contra Unión Española por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Se trata del atacante Lautaro Pastrán, quien venía siendo el jugador más destacado del Cacique en los últimos compromisos, ganándose el puesto de titular y borrando a Claudio Aquino.

Si bien se proyectaba que el futbolista de 24 años iba a tener descanso ante los Hispanos, finalmente todo se debía a esta lesión, que fue informada por medio del parte médico del club.

Según lo comunicado, Pastrán sufrió un esguince medial grado 2 en la rodilla derecha y está con tratamiento kinésico.

Con ello, en el Estadio Monumental se empiezan a hacer la idea que el argentino nacionalizado chileno podría estar al margen por un mes aproximadamente, por lo se perdería el resto de los partidos del Grupo E en Copa Chile.

Cabe recordar que el mediapunta venía jugando 18 partidos esta temporada, con tres goles y tres asistencias.

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De esta forma, el Tano Ortiz suma una quinta baja en Colo Colo, pues Lautaro Pastrán se suma a Marcos Bolados, Fernando De Paul, Claudio Aquino y Javier Correa. Aunque los dos últimos están en reintegro deportivo.

Parte médico de Colo Colo.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Unión Española vs. Colo Colo?

El Cacique visita a los Hispanos este lunes 29 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Santa Laura, por la cuarta fecha del Grupo E en la Copa Chile.

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En síntesis