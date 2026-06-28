El entrenador Fernando Ortiz hará algunas modificaciones para afronntar el tercer partido de Colo Colo en la Copa Chile 2026.

En Colo Colo tienen todo listo para su tercer partido por la Copa Chile 2026 en medio del parón de invierno en la Liga de Primera, donde los albos terminaron la primera rueda como líderes exclusivos.

El Cacique viene de dos triunfos en este segundo torneo en importancia a nivel nacional, donde rápidamente se puso como líder del Grupo E. En su estreno goleó por 3-0 a Deportes Recoleta y luego se impuso por 3-2 ante O’Higgins de Rancagua.

Ahora el cuadro popular va por Unión Española, que esta temporada compite en la Primera B tras perder la categoría el año pasado, por segunda vez en su historia.

Para este partido, el entrenador Fernando Ortiz ensayó un equipo titular con tres cambios en comparación a los inicialistas que estuvieron ante el Capo de Provincia.

Estos son el ingreso del lateral derecho Matías Fernández, el lateral izquierdo Erick Wiemberg y el volante Álvaro Madrid.

Ellos reemplazarán a Jeyson Rojas, Diego Ulloa y Lautaro Pastrán, buscando rotar para darle descanso a algunas piezas importantes del plantel.

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Álvaro Madrid y Erick Wiemberg serán titulares ante Unión Española. (Foto: @ColoColo)

Para esta ocasión el Eterno Campeón no podrá contar otra vez con el delantero Javier Correa por una sobrecarga muscular, tampoco con Claudio Aquino que viene saliendo de una lesión muscular.

La probable formación de Colo Colo: Gabriel Maureira; Joaquín Sosa, Arturo Vidal, Jonathan Villagra; Erick Wiemberg, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Matías Fernández; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

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¿A qué hora es el partido de Unión Española vs. Colo Colo?

Los Hispanos recibirán al Cacique este lunes 29 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Santa Laura, por la cuarta fecha del Grupo E en la Copa Chile.

En síntesis