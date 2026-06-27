Una de las voces más reconocidas del medio nacional, terminó por liquidar la etapa del volante argentino en Colo Colo.

En Colo Colo todo es alegría tras el triunfo por 3-2 sobre O’Higgins de Rancagua por la Copa Chile, donde son líderes del Grupo E, luego de haber terminado como punteros en la primera rueda de la Liga de Primera 2026.

Sin duda que el Cacique está atravesando por el mejor momento de su temporada, lo que fue destacado por un periodista nacional, quien analizó el presente de los albos con BOLAVIP.

Se trata de Rodrigo Herrera, que destacó lo que está haciendo el equipo de Fernando Ortiz.

“Colo Colo sigue en ritmo, sigue en carretera, no se enteró que terminó la primera rueda, sigue adelante y ahora en Copa Chile el triunfo fue arrollador, fue mucha la diferencia. Sorprendentemente, porque O’Higgins tuvo un arranque de campeonato muy bueno”, comenzó diciendo.

Luego, profundizó en el aporte del atacante Lautaro Pastrán, que ha sido clave en los últimos triunfos del cuadro popular.

“Pero acá con un Pastrán a toda orquesta, podemos decir que Colo Colo está encontrando no solo la victoria, sino también el equipo. Y en ese equipo, ya Pastrán tiene un lugar, un lugar que se lo quita defintivamente a (Claudio) Aquino”, señaló Herrera.

Lautaro Pastrán se está robando todos los focos en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

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El exrostro de Mega y CNN Chile, profundizó en la compleja situación del volante argentino, quien tendría sus días contados en el Estadio Monumental, pues llegó como un fichaje bombástico y no ha estado a la altura. Es más, ahora lleva cinco partidos al margen por lesión.

“Le lesión de Aquino sepulta su paso por Colo Colo, sumado a que ahora Pastrán se está transformando en un hombre clave, en un hombre gol”, recalcó el comunicador.

En síntesis

Colo Colo venció 3-2 a O’Higgins y lidera el Grupo E de Copa Chile.

y lidera el Grupo E de Copa Chile. Claudio Aquino acumula cinco partidos consecutivos al margen de Colo Colo por una lesión.

acumula cinco partidos consecutivos al margen de Colo Colo por una lesión. Rodrigo Herrera declaró en BOLAVIP que Lautaro Pastrán reemplazó definitivamente a Claudio Aquino.