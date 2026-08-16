Leyenda de Universidad de Chile destruye a este jugador azul: “Es más pavo que…”

Leyenda de la Universidad de Chile no tiene piedad contra este jugador azul por su nivel.

Universidad de Chile consiguió un nuevo triunfo dentro del fútbol chileno, en donde los dirigidos por Fernando Gago se impusieron por 3-1 ante Deportes Limache, obteniendo tres puntos claves que lo mantienen firme en la segunda posición de la tabla y sigue tras los pasos de Colo Colo.

Después de lo que fue este duelo, el ídolo azul Héctor Hoffens conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió al desempeño del conjunto ‘Laico’, en el que valoró el triunfo, pero le dejó un feroz raspacachos a Gabriel Castellón tras su error en el gol de Deportes Limache.

“Contento porque se ganó un partido difícil, a un equipo difícil, partido con lluvia y bravo, pero siempre hay peros… creo que la U tenía que haber asegurado antes de tiempo el partido, salvo el chascarro del arquero, que realmente es más pavo que dos pavos juntos”, partió señalando Hoffens.

En esa misma línea, el ‘Tito’ sigue reafirmando su postura en que considera que Gabriel Castellón no es un arquero para la Universidad de Chile y pone dudas por lo que puede ser su desempeño en el Superclásico ante Colo Colo.

Castellón recibe críticas en la U | Foto: Photosport

“Yo siempre lo he dicho, no es el arquero que la U necesita, pero no puede mandarse esas cagad… de una tercera infantil, eso me preocupa para el clásico”, remarca.

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Concluyendo, Hoffens a pesar de la victoria azul, dejó algunos reparos por algunos jugadores, en la que siente que Lucas Assadi aún no logra enchufarse por completo y a pesar del gol, también le dejó un mensaje a Gonzalo Reyna, a quien lo llama a ser más asociativo.

“La U atrás anduvo más o menos bien, salvo algunas ocasiones. Assadi está medio ido, no está compenetrado en lo que es el fútbol. Reyna se creía el rey después del gol, le mete empeño, pero tiene que jugar con los compañeros. La U sacó tres puntos importantes, para llegar con más confianza al clásico con Colo Colo”, cerró.