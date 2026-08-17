Fernando Ortiz ya piensa en el Superclásico con la U y deja un aviso: “Se va a definir por…”

El entrenador Fernando Ortiz empieza a analizar lo que será el Superclásico ante la U. de Chile.

Colo Colo dejó escapar dos importantes puntos en su lucha por la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ igualaron a dos goles ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental previo al Superclásico.

Ahora, en el ‘Cacique’ buscarán dejar atrás lo que fue su partido ante los ‘Celestes’ y pondrán en el foco en lo que será el duelo más importante del fútbol chileno: el Superclásico ante la Universidad de Chile, en el Estadio Nacional.

Ya pensando en este duelo, el entrenador Fernando Ortiz habló al respecto en conferencia de prensa y reconció de la gran importancia que tiene este partido para todo el país, en el que espera salir como vencedor.

“Sin importar la diferencia de puntos, es un clásico y es un partido aparte. Este partido lo espera el país”, declaró.

Ortiz ya piensa en el duelo con la U | Foto: Photosport

Finalmente, Ortiz sabe que estos partidos son bastante especiales y que acá no importa como se juegue, la gran prioridad es poder ganar los encuentros, en la que el DT sabe que este partido se definirá en los detalles.

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“En estos partidos se deja de lado las diferencias. Estos partidos no se juegan, se ganan. Creo que se va a definir por detalles, el que tenga más ganas de sacarlo adelante se va a llevar un buen resultado”, cerró