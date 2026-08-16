Cristian Caamaño llena de elogios a estos dos jugadores en la Universidad de Chile: “Son fundamentales”

El periodista nacional, Cristian Caamaño llenó de elogios a estos dos jugadores de la Universidad de Chile.

Universidad de Chile sigue con su tranco perfecto en este segundo semestre dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ vencieron por 3-1 a Deportes Limache y sigue firme tras los pasos de Colo Colo en la lucha por el título.

Tras lo que fue este compromiso, el periodista nacional Cristian Caamaño tomó la palabra en Radio Agricultura sobre el desempeño del equipo de Fernando Gago, en la que valoró la reacción que tuvo el equipo para poder remontar el marcador ante un rival complejo y en una cancha difícil.

“Empezar el partido perdiendo desde el camarín, no se acomodaban los equipos con ese error de Castellón y tuvo que remar en contra, sobrevivió a los últimos momentos del primer tiempo y consiguió la igualdad. Lo mejor que le pasó a la U fue conseguir el empate antes del primer tiempo”, parte señalando Caamaño.

En lo que fue este triunfo, el comunicador apuntó a que los dos jugadores claves dentro de la remontada de la Universidad de Chile fueron Fabián Hormazábal y Marcelo Morales, quienes tras su gran nivel futbolístico empujaron el carro para este importante triunfo de la U.

La U logró un triunfo crucial | Foto: Photosport

“Después terminó teniendo mayor calidad en el ataque en el segundo tiempo, fue más claro, mucho más preciso. Los laterales (Marcelo) Morales y (Fabián) Hormazábal, son fundamentales en esta remontada y a partir de ahí, la U consolida este marcador de 3-1”, declaró.

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Caamaño le cae con todo a Castellón

Concluyendo, Caamaño tuvo palabras para lo que fue el brutal error que protagonizó Gabriel Castellón en el gol que puso en desventaja a la Universidad de Chile, en la que no tuvo piedad al señalar que esta clase de errores no son aceptables para un jugador de primera división.

“Este tipo de errores son inconcebibles en un equipo de primera división, lo de Castellón es el blooper del año o pega en el palo de la Liga de Primera. Que te hagan un gol de esta magnitud llama poderosamente la atención”.

“Sobre todo a un arquero que justo en esta semana se hablaba de traer un nuevo portero, parece que tenían razón algunos en la U cuando clamaban por un segundo arquero”, cerró.