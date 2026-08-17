Joaquín Sosa ya palpita el Superclásico entre Colo Colo y la U. de Chile: “Sin duda que…”

El defensor de Colo Colo, Joaquín Sosa ya empieza a sentir lo que será el Superclásico ante la U. de Chile.

Colo Colo cedió puntos en su duelo ante O’Higgins de Rancagua en la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ igualaron a dos tantos en el Estadio Monumental previo al Superclásico con la Universidad de Chile.

Tras lo que fue este duelo, el defensor del ‘Cacique’ Joaquín Sosa conversó con la prensa para analizar esta igualdad de Colo Colo, en la que no escandaliza y hace un llamado a corregir pensando en los próximos duelos.

“Estamos tranquilos. Obviamente que, como todos, queríamos ganar, y más acá en casa con otra gente, pero ya está. No hay tiempo de mirar atrás, corregir lo que se hizo mal en la semana y afrontar el próximo partido, que es muy importante”, parte señalando Sosa.

En esa línea, el zaguero uruguayo pone el foco en lo que será el Superclásico del fútbol chileno ante la Universidad de Chile, en la que sabe que será un complejo encuentro, en el que esperan llegar de la mejor forma para quedarse con el triunfo.

Sosa habló tras la igualdad de Colo Colo | Foto: Photosport

“Son un partido, obviamente, un partido más, pero se siente de una de una manera diferente ya en la semana, y bueno, esta vez nos va a tocar de visitante. Va a ser va a ser muy lindo, y vamos a tratar de traernos los 3 puntos”.

Publicidad

“Es un clásico que te marca mucho. Los dos queremos ganar. Obviamente, vamos a tratar de ganar. Pero sin duda que los dos tienen la presión de ganar”, remarca.

Finalmente, Sosa se refirió a lo que será la importante presencia que tendrán en este duelo ante los ‘Azules’ en el Estadio Nacional, en la que 800 hinchas ‘Albos’ podrán decir presente en este compromiso.

“Sin duda es muy bueno. Obviamente, eso tiene un riesgo, pero es lindo porque porque, bueno, van a estar las dos hinchadas apoyando, y muy feliz que puedan acompañarnos”, cerró.