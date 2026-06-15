En Colo Colo tienen definida su prioridad para este mercado de invierno, donde van con todo por la contratación de Diego Valdés.

Terminó la primera rueda de la Liga de Primera 2026, donde Colo Colo es el líder absoluto. Pese a aquello, los albos quieren reforzar sí o sí el equipo que dirige Fernando Ortiz para que no se les escape el título.

Y la prioridad que definieron en el directorio de Blanco y Negro es el fichaje del volante ofensivo Diego Valdés, chileno de 32 años que milita en Vélez Sarsfield de Argentina.

Así lo aseguró este lunes el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN: “Han existido reuniones de la gerencia deportiva, por supuesto está muy metido en todo este tema Aníbal Mosa. Hoy día, a esta hora, podemos asegurar que la prioridad para la gerencia deportiva y para el directorio de Blanco y Negro es la contratación de Diego Valdés”.

En la misma línea, el reportero reveló que en el equipo argentino están esperando una oferta formal por Valdés, pues también tienen la intención de desprenderse del jugador por el alto costo del sueldo.

“El jugador debe retornar a los trabajos el próximo viernes 19 de junio. Vélez Sasfield está en conocimiento de este interés concreto, real, por Diego Valdés, que está esperando esta semana una oferta formal de Colo Colo”, informó.

“De momento no existe esta oferta en las oficinas del equipo argentino, pero entienden ellos que en las próximas horas esta oferta va a llegar para sentarse a conversar”, agregó ‘Tomate’ Alvarado.

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Cabe recordar que en ByN definieron que están dispuestos a gastar 1,5 millones de dólares en esta ventana de pases, donde gran parte sería destinado al fichaje del ex América.

“Están buscando destrabar el contrato que tiene. Vélez está buscando rebajar las arcas, el sueldo, que es altísimo, y cuentan con el deseo y la intención de Diego Valdés de vestir la camiseta de Colo Colo”, completó el comunicador.

Los números de Diego Valdés en Vélez Sarsfield

Cabe recordar que Diego Valdés llegó a Vélez Sarsfield a mediados de 2025 y firmó un extenso contrato hasta diciembre de 2027.

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En la presente temporada lleva 15 partidos disputados y suma un gol más cinco asistencias.

Diego Valdés está cerca de dejar Vélez Sarsfield. (Foto: @velez)

En síntesis