La mandamás de los Azules no escondió sus deseos de contar con el tocopillano vistiendo la camiseta del Romántico Viajero.

La situación en Universidad de Chile sigue marcada por la incertidumbre institucional, con los problemas legales que afectan a Azul Azul y que tienen en la mira al ex presidente Michael Clark. En medio de ese complejo escenario, vuelve a aparecer un nombre que ya es habitual cada vez que hay turbulencias: Alexis Sánchez.

Sin embargo, el propio delantero ya fue claro en descartar un regreso inmediato al fútbol chileno. El goleador histórico de la Roja, hoy buscando club en Europa tras su salida del Sevilla, aseguró que no está cerca de volver a la U, enfriando las ilusiones de los hinchas azules.

Pese a ello, desde la dirigencia del club no bajan la expectativa. En la previa del duelo ante Audax Italiano en La Florida, la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, volvió a referirse a la posibilidad de ver al “Niño Maravilla” con la camiseta azul.

Cecilia Pérez insiste con Alexis Sánchez

Consultada directamente sobre un eventual fichaje del tocopillano, la ex intendenta respondió con cautela, aunque dejando abierta la ilusión: “Jamás voy a revelar si uno está en negociaciones con tal o cuál jugador“.

Luego, fue más allá y apeló al sentimiento de los hinchas: “Sí voy a sostener lo que he señalado y que está en el corazón de todos los hinchas de la U… Qué ganas, qué gusto y qué sueño sería que Alexis llegara a jugar a nuestro club, sería maravilloso”.

Cecilia Pérez sigue ilusionada con un posible fichaje de Alexis Sánchez.

Publicidad

Finalmente, cerró el tema sin comprometer una operación concreta, pero sin descartarla: “Si se puede dar, se dará y ustedes para variar serán los primeros en conocerlo. Si no, y tiene oportunidades en otros mercados, uno lo respeta y habrá que esperar el momento para que eventualmente pueda terminar su carrera en Chile”.

Por ahora, la realidad es clara: Alexis Sánchez está lejos de Universidad de Chile, pero en el CDA el sueño sigue más vivo que nunca.