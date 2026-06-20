El comunicador se lanzó contra el criticado volante albo asegurando que ya existe alguien que le quitó definitivamente el puesto.

Colo Colo sigue sumando buenas sensaciones esta vez con su gran victoria ante Recoleta en Copa Chile, y más allá de los resultados, hay una historia que empieza a tomar cada vez más fuerza: la consolidación de Lautaro Pastrán como una de las grandes figuras del equipo.

El delantero ha aprovechado cada oportunidad y su rendimiento no solo lo instala como titular prácticamente indiscutido, sino que también empieza a generar consecuencias directas dentro del plantel.

Pese a no convencer desde su llegada, hoy su nivel ha sido tan descollante que ha desplazado en la consideración a nombres importantes, marcando un nuevo orden en el ataque del Popular y sumando una gran alternativa para el esquema del “Tano”.

Romai Ugarte: rendido ante Pastrán y lapidario con Aquino

El periodista Romai Ugarte no dudó en destacar el momento del exjugador, valorando tanto su rendimiento como su crecimiento dentro del equipo. “Me gusta Pastrán, aparte que se ha ido ganando su puesto”, señaló a BOLAVIP, subrayando el mérito del futbolista para instalarse entre los titulares.

Pero su análisis fue más allá y apuntó directamente a uno de los grandes nombres que hoy pierde terreno en Colo Colo: Claudio Aquino. El mediocampista, que llegó en 2025 como figura del fútbol argentino, vive un presente complejo y sin protagonismo.

Claudio Aquino pierde terreno en Colo Colo con el buen nivel de Lautaro Pastrán.

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“¿Aquino existe? ¿Dónde está?”, lanzó Ugarte, evidenciando la ausencia del jugador en la consideración actual. Incluso fue más tajante al cuestionar sus oportunidades: “Si no juega en la Copa Chile, ¿dónde va a jugar?”.

La frase que resume el escenario es contundente: “Lo sentó Pastrán, absolutamente”. Una sentencia que grafica el cambio de jerarquías en el equipo, donde el buen momento del joven atacante contrasta con el opaco presente de quien fuera el mejor jugador del torneo trasandino en 2024.

Así, mientras Pastrán se gana los aplausos y se consolida como figura, Aquino queda relegado al banco, en medio de cuestionamientos y con la necesidad urgente de revertir su situación en Macul.