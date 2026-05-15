El Cacique buscará dar vuelta la página con el apoyo de su público tras la dolorosa derrota con Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

En Colo Colo ajustan detalles para lo que será el partido del domingo contra Ñublense, por la fecha 12 de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique espera dar vuelta la página tras la derrota que sufrió a mitad de semana en la Copa de la Liga.

Los albos cayeron por 1-0 ante Coquimbo Unido en la Cuarta Región e hipotecaron sus posibilidades de clasificar a semifinales.

Para reponer los ánimos, el cuadro popular tiene una gran posibilidad ante los Diablos Rojos, con el objetivo de mantener el liderato en el torneo.

En la previa de este compromiso, Colo Colo tiene una gran noticia para sus hinchas y también para sus arcas, pues contarán con aforo completo en el Estadio Monumental.

Las autoridades dieron el visto bueno para la solicitud de Blanco y Negro, que fue de 42 mil espectadores, número que se ha venido repitiendo en sus últimos partidos de local.

Para aquello ha sido fundamental las medidas de seguridad que ha implementado el club, entre ellas los accesos con reconocimiento facial.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Ñublense?

El Cacique recibirá a los Diablos Rojos este domingo 17 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, por la duodécima fecha de la Liga de Primera.

En síntesis