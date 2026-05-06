Colo Colo recibió la visita de su peor pesadilla en el Estadio Monumental: De esto se trata

El Cacique recibió una inesperada visita este martes que trajó ingratos recuerdos para los hinchas de Colo Colo.

Colo Colo se entrena en el Estadio Monumental pensando en el próximo partido por la Copa de la Liga 2026, donde este sábado tendrá que recibir a Deportes Concepción por la Fecha 5 del Grupo A del certamen nacional.

El día de ayer y de manera sorpresiva, el Cacique compartió las instalaciones de Macul con un viejo conocido: Cruzeiro de Brasil, quien esta noche tendrá que enfrentar a Universidad Católica en el Claro Arena por la Copa Libertadores de América.

No CT do Colo-Colo, em Santiago, o Cruzeiro treinou e encerrou a preparação para o jogo desta quarta-feira! Vamos, Cabuloso! 🦊💪



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La visita del cuadro de Belo Horizonte no pasó desapercibida para los hinchas, quienes no tienen un buen recuerdo de los duelos ante los brasileños. ¿La razón? La amplia supremacía de Cruzeiro sobre Colo Colo.

En 19 partidos oficiales disputados entre ambos equipos, se registran 3 triunfos de Colo Colo, 8 empates y 8 victorias para los brasileños, donde se destaca la Recopa que el Cacique le ganó a Cruzeiro en Japón y la dolorosa semifinal de Copa Libertadores en 1997 donde los albos quedaron en el camino.

Cabe recordar que la última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en la Copa Libertadores del año 2010, donde Cruzeiro goleó a Colo Colo en Belo Horizonte y luego empataron 1-1 en el Estadio Monumental.

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En síntesis

Colo Colo recibe este sábado a Deportes Concepción por la Fecha 5 del certamen.

El club Cruzeiro entrenó en el Estadio Monumental previo a su duelo contra Universidad Católica.

El historial oficial entre ambos registra 8 victorias para Cruzeiro y 3 triunfos para los albos.