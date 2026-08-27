Aníbal Mosa advierte a U. de Chile tras el Superclásico: “Los podríamos denunciar por…”

El timonel de Blanco y Negro reaccionó a la acusación por los gestos obscenos de Javier Correa. La postura de Colo Colo es tajante.

El Superclásico se sigue jugando, aunque no dentro de la cancha. Luego de la victoria 2-1 de Colo Colo sobre Universidad de Chile, el encuentro tomó otro rumbo sin el balón como protagonista.

¿La razón? En primera instancia, el conjunto estudiantil acusó los gestos obscenos de Javier Correa, lo que generó la reacción inmediata en el elenco albo. Hubo rechazo a tal medida.

Al menos, así lo evidenció Aníbal Mosa en conversación con la prensa. El timonel de Blanco y Negro llamó a dar vuelta la página: le recordó a su archirrival que no ha hecho todo bien.

“Las conversaciones con presidentes prefiero mantenerlas en privado, pero, efectivamente, los podríamos denunciar por el lienzo de Marcelo Díaz“, comenzó indicando.

Sin embargo, sobre la misma línea, el dirigente agregó: “Pero en esta actividad se gana o se pierde en los 90 minutos y, querer sacar ventaja, con situaciones que son parte del folclore”.

Anibal Mosa advierte: Colo Colo puede denunciar el lienzo de Marcelo Díaz. (Imagen: Photosport)

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Aníbal Mosa defiende al crack de Colo Colo tras el Superclásico

Finalmente, el mandamás popular aseveró que seguirá respaldando a Javier Correa, esta vez frente al Tribunal de Disciplina de la ANFP. Incluso, adelantó el argumento del club de Macul.

“Son parte de los gestos que hace el delantero y tenemos antecedentes. Esto fue casi 20 minutos después que terminó el partido (…) Se lo hace a la cámara nuestra y no a los hinchas, porque ya se habían ido“, cerró.