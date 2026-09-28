Arturo Vidal arma su formación ideal para La Roja: “Yo pondría a los 5 de Colo Colo”

El destacado mediocampista entregó su receta para vencer a Estados Unidos, considerando las bajas de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo.

La Selección Chilena se alista para un nuevo duelo en la fecha FIFA. Tras caer por la mínima contra Canadá, el combinado nacional volverá a la acción para enfrentarse a Estados Unidos.

Y en la previa de dicho compromiso, La Roja recibió un importante consejo de Arturo Vidal. ¿Qué pasó? A través de su cuenta personal de Kick, el legendario volante armó su formación ideal contra EE. UU.

Lo curioso: se inclinó por utilizar a los cinco nominados pertenecientes a Colo Colo. Le movió la pizarra al cuerpo técnico de Chile, considerando las ausencias de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo.

“Yo pondría a los cinco de Colo Colo, no porque son mis compañeros ni jueguen conmigo. Están pasando por un buen momento y vienen jugando juntos, se conocen mucho”, lanzó.

“En una selección, que pase eso, que jueguen juntos en los mismos equipos, es muy difícil. Le sacaría mucho provecho a los cinco jugadores de Colo Colo y les agregaría un par de jugadores que vienen en muy buen nivel”, agregó.

Arturo Vidal ensayó ser el DT de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

Publicidad

La formación de Arturo Vidal para la Selección Chilena

Sobre tal línea, el campeón de América entregó la serie de cambios que realizaría en la alineación de La Roja. El encuentro está pactado para este martes 29 de septiembre desde las 20:00 horas.

“Si quiero jugar con línea de cuatro, sigo con los dos centrales (Jonathan Villagra e Iván Roman) y por izquierda pongo a (Diego) Ulloa, por derecha a (Felipe) Loyola“, expresó.

“En el mediocampo pongo al Vicho (Pizarro), a (Víctor) Méndez, a Marcelino (Núñez) y arriba de 10 al Chino (Hernández). Y pondría a (Darío) Osorio y a Maxi (Gutiérrez), dos jugadores rápidos”, cerró.

Publicidad

La alineación de La Roja

El XI de Arturo Vidal sería con: Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa; Víctor Felipe Méndez, Vicente Pizarro, Marcelino Núñez; Leandro Hernández; Darío Osorio y Maximiliano Gutiérrez.