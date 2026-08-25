El capitán de Colo Colo se tomó con humor el grave error que cometió en el Superclásico y que casi le cuesta caro al Cacique.

Arturo Vidal desmenuzó de principio a fin el triunfo de Colo Colo sobre Universidad de Chile (2-1) en el Superclásico que se jugó el pasado domingo en el Estadio Nacional, y que le significó a los albos dar un paso crucial hacia la estrella 35 al sacarle trece puntos a los azules en la cima.

Una de las jugadas que analizó el King en su canal de Kick y Youtube, fue el error que cometió en el segundo tiempo cuando los albos ganaban cómodamente. El capitán del Cacique llegó a cubrir un balón hasta la última línea, pero su confianza le pasó la cuenta provocando que Marcelo Morales le ganara la posición y la pelota.

El error que casi le costó caro a Arturo Vidal en el Superclásico (YouTube).

Pese a que el lateral azul logró sacar un centro con veneno y la pelota se fue desviada, el King reconoció que “me quería morir. Lo esperé y la cagué, tenía que dejarle el cuerpo. Pero canchereé mucho. La cagué, no lo podía creer. Y desde ahí veía toda la jugada. Si nos hacían el gol me mataba”.

“Esta era una cagada mía, me la como toda. Era el Chelo, sabía que no iba a seguir. Porque no sigue, pero parece que ha visto los videos. La pelota iba mala, no sé pa qué corre y me cagó”, reconoció Vidal quien luego reveló las palabras que le dedicó a Morales: “Le dije al Chelo ‘culiao, ¿pa’ qué corriste? Me cagaste”.

“Pero eso fue culpa mía. Sólo mía. Nunca más, perdón. El equipo hace que me confíe y me relaje”, cerró.