Arturo Vidal ya se da como campeón con Colo Colo del fútbol chileno: “Este campeonato es nuestro”

El volantel del 'Cacique', Arturo Vidal no tiene miedo a las mufas y ya se da como campeón del fútbol chileno.

Colo Colo dejó escapar dos puntos en lo que fue la reciente fecha de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ igualaron a dos tantos ante O’Higgins de Rancagua y perdieron puntos en el Estadio Monumental, encendiendo lo que es la lucha por el título.

Tras este pequeño tropezón, el volante y capitán Arturo Vidal conversó con sus seguidores en su canal de Kick, en la que puso paños fríos a este resultado y dijo si dudas de que Colo Colo será el campeón del fútbol chileno en esta temporada. juramentando en que los ‘Albos’ cederán pocos puntos en lo que resta de torneo.

“Tenemos diez puntos con el segundo. El tercero y cuarto están lejos. Nosotros siendo Colo Colo, el campeonato tiene que ser nuestro, no hay más. Este equipo no va a perder dos o tres partidos seguidos”.

“Te puede pasar cuando el equipo anda asqueroso, pero ahora no te va a pasar, no nos va a pasar. Con el equipo que tenemos no vamos a perder, no vamos a perder esos partidos. Podemos tener uno mal, pero… ¿perder uno o dos? Estás loco. Con este equipo no, y se los digo a todos los colocolinos de corazón, no vamos a perder”, comenzó señalando Vidal.

Vidal ya se siente campeón con Colo Colo | Foto: Photosport

Siguiendo en esa línea, el ‘King’ tiene en claro en que este año levantará la estrella 35 con Colo Colo y ahora el equipo tiene todo el foco en lo que será una nueva edición del Superclásico ante la Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

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“Ganaremos la mayoría de los partidos que nos quedan, levantaremos la 35 y la gente dice ‘no, que no hay que pensar en eso’. No, somos Colo Colo, tenemos un equipazo y listo, el domingo se juega un clásico y el clásico lo vamos a ir a ganar y nadie sabe lo que puede pasar, pero la 35 tiene que ser nuestra, no hay más”, remarca.

Finalmente, Vidal dejó el fixture de lado, en la que reconoce que todos los equipos del fútbol chileno tienen un marcado estilo de juego, que los hace competir de buena forma, pero que pocos tienen la calidad para poder frenar a este Colo Colo de cara al título, algo que el capitán de ‘Cacique’ ve como algo inminente.

“No hay un ‘no, veremos qué pasa con Católica’. Sí,todos los equipos son buenos, todos los equipos juegan, todos los equipos te estudian, pero nosotros somos Colo Colo, tenemos un equipazo y les tenemos que ganar a todos”.

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“Se los digo sinceramente, mirando a los ojos: este campeonato es nuestro. Pase lo que pase será nuestro (…) El trabajo que estamos haciendo ahora en estos momentos es espectacular. Es imposible que se nos arranque la 35”, cerró.