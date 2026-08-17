El crack de Colo Colo quedó decepcionado con el recinto de Macul. Incluso, aprobó trasladarse al Estadio Nacional.

Colo Colo no logró vencer a O’Higgins y empató 2-2 por la Liga de Primera. Un duelo que sembró dudas en el cuadro popular: estrechó la distancia con sus escoltas en la lucha por el título.

Es por ello que Arturo Vidal sacó la voz y se lanzó contra la cancha del Estadio Monumental. A través de su canal de Kick, el mediocampista cuestionó el gramado de juego.

Si bien respaldó tajantemente a los profesionales encargados de mantener el césped, lamentó cómo las precipitaciones han azotado al recinto de Macul. Le pudo costar caro al elenco albo.

“Muy mala la cancha. En el área donde está la Garra Blanca, esa área estaba asquerosa, muy mala, blanda. Debe ser porque ha llovido mucho. Los cancheros hacen todo el esfuerzo, pero con lo que ha llovido…”, reflexionó.

Luego, agregó: “A mí no me preguntaron, si me hubiesen preguntado a mí, yo hubiese preferido jugar en el Estadio Nacional. ¿Por qué? Está en mejores condiciones, mucho mejor”.

Arturo Vidal no quedó conforme con el Estadio Monumental. (Imagen: Photosport)

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Arturo Vidal apunta contra la cancha del Estadio Monumental

Sobre la misma línea, el campeón de América ahondó en su análisis y llamó a los hinchas a soltarle la mano -en ocasiones- al reducto de la Avenida Marathon. Siempre se debe priorizar el conseguir los tres puntos.

“Nosotros somos locales en todas las canchas, no tenemos que tener miedo de cambiar el Estadio Monumental“, advirtió.

“Hubiésemos hecho mejor nuestro fútbol. Necesitamos cancha grande, buena. (El Estadio Nacional) Es de Chile, también somos locales ahí. Más encima, hubiésemos preparado el partido al tiro para el domingo”, cerró.