Un campeón de la Copa Libertadores 1991 entregó su opinión sobre el problema que se podría encontrar Vozinha en Colo Colo.

En Colo Colo están a la espera de la llegada de Vozinha que sería el próximo jueves y por mientras están intentando que la ANFP los autorice a que el arquero africano pueda usar su apodo en la camiseta.

Su nombre real es Josimar José Évora Dias, pero mundialmente se hizo conocido como Vozinha, tras sus actuaciones en el Mundial 2026 donde llegó a dieciseisavos de final con la Selección de Cabo Verde.

Las reglas del fútbol chileno no permiten que un jugador lleve su apodo sobre el dorsal, por lo que en el Estadio Monumental buscan una excepción, lo que podría generar tensiones con otros clubes.

La opinión de un histórico de Colo Colo

Respecto a aquello, un histórico de Colo Colo entregó su opinión a BOLAVIP, bajándole el perfil a una polémica por esta situación. Se trata de Ricardo Dabrowski, campeón de la Copa Libertadores 1991.

“Hay una reglamentación, entonces cuando se aplica esa reglamentación se encuentran con este tipo de situaciones que me parece que, es como que no tiene sentido. Me parece que debiera ser un trámite apenas”, comenzó diciendo.

“Se genera y seguramente se generará, de acuerdo a qué resolución se tome, una polémica que la verdad es media absurda. Es generar una polémica absurda, de por qué uno sí, a otro no u a todos no”, conitnuó.

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“Y es una cuestión básica, que es poner el nombre con el cual se identifica un jugador, que hoy por hoy es un juagdor que a nivel mundial generó mucha expectativa, mucha empatía, se ve muy buena persona y muy humilde”, completó Dabrowski.

Finalmente, el ‘Polaco’ remarcó que no hay necesidad de hacer una polémica con todo esto. “Entonces todas esas cosas que se generan a través de determinadas reglamentaciones, entrar en esa polémica la verdad que no me parece y es un absurdo que se genera una discusión al respecto”, completó el exfutbolista y entrenador.

Ricardo Dabrowski es considerado un histórico de Colo Colo. (Foto: Photosport)

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En síntesis