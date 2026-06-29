En el Cacique recibieron un balde de agua fría en la antesala. Pero no todas son malas noticias, pues tienen dos grandes satisfacciones.

En Colo Colo tienen varias noticias importantes en la previa del partido de esta noche ante Unión Española por la cuarta fecha de la Copa Chile 2026.

Todo esto a partir del parte médico que se dio a conocer en las últimas horas del domingo, donde se informó de la lamentable lesión de una de las nuevas figuras que tiene el cuadro popular.

Se trata del atacante Lautaro Pastrán que sufrió un esguince medial grado 2 en la rodilla derecha y estará al margen por algunas semanas.

Este sin duda que es un gran dolor de cabeza para el entrenador Fernando Ortiz, que venía encontrando el equipo titular y sosteniéndolo con buenos resultados.

Pero no todas son malas noticias en Colo Colo, ya que también hay dos nombres que están casi recuperados de sus lesiones y podrían estar disponibles en el siguiente partido.

Las buenas noticias en Colo Colo

Se trata del volante Claudio Aquino y del goleador Javier Correa, quienes se encuentran en reintegro deportivo.

Publicidad

El primero se ha perdido cinco partidos por una tenosinovitis en la rodilla izquierda y lleva dos semanas volviendo a los trabajos, por lo que su proceso ha sido más lento.

Pero en el caso del cordobés, superó una sobrecarga muscular y estaría listo para volver a la competencia en la Copa Chile, debido a que debe cumplir una sanción de cuatro partidos en la Liga de Primera por sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa.

Parte médico de Colo Colo.

Publicidad

¿A qué hora es el partido de Unión Española vs. Colo Colo?

Colo Colo visita a Unión Española este lunes 29 de junio a las 19:30 horas en Estadio Santa Laura, por la cuarta fecha del Grupo E en la Copa Chile.

En síntesis