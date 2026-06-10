¡Atención Colo Colo! Desde Argentina revelan la nueva postura de Boca Juniors con Carlos Palacios

Desde el otro lado de la Cordillera de los Andes revelan la nueva postura que adoptó Boca Juniors por la situación de Carlos Palacios.

El Mercado de Fichajes de invierno está a la vuelta de la esquina en el fútbol chileno y clubes como Colo Colo sí o sí buscarán piezas para darle un salto de calidad al plantel de cara a la segunda mitad del año.

Un jugador que ha sonado con fuerza es Carlos Palacios, quien la semana pasada dejó abierta la puerta para regresar al Cacique. Eso sí, el jugador mantiene contrato vigente con Boca Juniors y, en un principio, los argentinos sólo dejarían ir al chileno mediante una venta.

El interés albo por Palacios es real y así lo confirmó Augusto César, periodista argentino de ESPN al otro lado de la Cordillera de los Andes: “Colo Colo está interesado en la vuelta de Carlos Palacios y Cerro Porteño busca a Ángel Romero”, dijo.

Carlos Palacios quiere volver a Colo Colo. | Foto: Photosport

Eso sí, el comunicador asegura que, de momento, todavía no hay nada formal: “Sin ofrecimientos formales por el momento, ambos jugadores podrían salir de Boca en este mercado y de esa manera, se liberarían dos cupos”.

¿La novedad? El cuadro argentino ahora estaría abierto a un préstamo por Carlos Palacios según reveló el periodista: “Boca analizaría propuestas de préstamo o venta por cualquiera de los dos jugadores”, agregó.

Publicidad

¿Se allana el camino para que Carlos Palacios regrese al Estadio Monumental? El jugador ya mostró interés en volver a Macul y ahora será decisión de Fernando Ortiz y Aníbal Mosa si avanzan en su regreso.

En síntesis

El periodista Augusto César confirmó el interés real de Colo Colo por repatriar al jugador.

El futbolista Carlos Palacios tiene contrato vigente con Boca Juniors pero podría salir a préstamo.

Publicidad