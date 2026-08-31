El defensa de Colo Colo fus sustituido ante Audax Italiano y este lunes se realizó los exámenes médicos correspondientes.

Este lunes el plantel de Colo Colo tuvo día libre luego de la goleada por 5-1 sobre Audax Italiano del domingo en el Estadio Monumental, con la que siguen estirando su ventaja como líderes de la Liga de Primera 2026.

Pero hubo dos jugadores que tuvieron que presentarse en la Clínica Meds para realizarse exámenes médicos tras las lesiones que sufrieron ante los itálicos.

Se trata de los defensas Joaquín Sosa y Jonathan Villagra, donde el segundo habló con la prensa presente tras la revisión, entregando una gran noticia para los albos.

El zaguero nacional de 25 años salió con una sonrisa, pues se descartó una lesión de gravedad en su rodilla izquierda e incluso podría estar presente el próximo fin de semana en la visita a Huachipato.

“Acabo de terminar los exámenes, bien, dentro de todo bien. Para lo que podía ser algo más grave, me fue bien. Así que agradecido”, comentó Villagra en su salida de la clínica.

“Vamos a ver ahora cómo llevamos esta semanita y ver si llegamos para el fin de semana. Me siento bien, amaneció bien hoy día, así que ojalá que salga todo bien”, agregó el formado en Unión Española.

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Respecto a la molestia que sintió en aquella zona en el partido de ayer, relató: “Me asusté, nunca había tenido problemas con la rodilla y caí mal, me preocupé mucho, me asusté. Lo bueno que ya pasó y no es nada grave”.

Jonathan Villagra tuvo que abandonar la cancha en camilla. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Cabe recordar que Villagra fue titular en la goleada alba, pero tuvo que ser sustoituido a los 78 minutos por Erick Wiemberg.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Huachipato vs. Colo Colo?

El partido de Huachipato con Colo Colo está prgramado para el próximo domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, válido por la fecha 22 de la Liga de Primera.

En síntesis