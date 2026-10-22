En Argentina están al tanto del rendimiento de este futbolista que ha tenido un extraordinario segundo semestre y por el que Colo Colo debe pagar un millón de dólares.

En Colo Colo tienen que empezar a definir lo que pasará con algunos jugadores que están a préstamo pensando en la próxima temporada, donde el Cacique vuelve a la Copa Libertadores 2027.

Uno de estos casos es el atacante Lautaro Pastrán, que fue cedido desde Belgrano de Córdoba con una opción de compra de un millón de dólares, por el 60% del pase.

El jugador de 24 años tuvo una compleja primera parte en Macul, pero desde la segunda rueda para adelante explotó todo su talento, aportando con cinco goles y tres asistencias hasta el momento.

Respecto a su presente y futuro habló con Radio ADN uno de los directores deportivos de Belgrano, el exfutbolista Franco Peppino, quien destacó lo que está haciendo Pastrán.

“El rendimiento estamos felices, desde el club estamos felices que él pueda encontrar su mejor versión en un club que sabíamos que era un desafío grande para él, pero que a su vez creíamos que tenía las condiciones para afrontarlo y es bueno que lo demuestre”, comenzó diciendo.

“Fue con la mentalidad de ganarse un espacio y nada menos que en Colo Colo, con todo lo que eso significa, un club enorme con una trascendencia enorme, no es fácil bancarse la presión cuando las cosas no salen bien y él al principio por ahí no tenía la expectativa que tiene hoy. Por eso me alegra mucho porque sé de sus cualidades”, agregó.

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En Belgrano están felices por el presente de Lautaro Pastrán en Colo Colo. (Foto: Luis Quinteros/Photosport)

El futuro de Lautaro Pastrán

Sobre su futuro, Peppino dejó abierta la posibilidad que el puntero sea repatriado al fin de su préstamo con los albos, pues tiene contrato vigente con el Pirata hasta diciembre del 2027, equipo que también competirá en la Copa Libertadores el próximo año.

“Obviamente que sí, lo estamos siguiendo, lo estamos evaluando. Nosotros también el año que viene vamos a competir de manera internacional y es un jugador sumamente interesante y era lo que estábamos buscando, que gane minutos”, reveló.

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Aunque también indicó que está en permanente contacto con Colo Colo para ver los planes que tienen en el cuadro popular.

“Estuve hablando con el director deportivo hace poco, interiorizándome un poco cómo estaban ellos, si necesitaban algo, cómo lo veían a Lautaro, siempre mostrándonos cercanos y apoyándonos mutuamente”, finalizó.