Bombazo: El nuevo arquero extranjero que suena para hacerse dueño del arco de Colo Colo

El Cacique ya dejó atrás a Santiago Mele y ahora suena un nuevo nombre internacional para llegar al arco de Colo Colo.

Colo Colo no tiene tiempo que perder y ya dio vuelta la página tras el portazo que Santiago Mele le pegó al cuadro albo, situación que tiene a Blanco y Negro en búsqueda de otro portero para darle competitividad a Gabriel Maureira.

Fue en el programa ‘Los tenores mañaneros’ de ADN Deportes donde el periodista y reportero que cubre a los albos, Cristián ‘Tomate’ Alvarado, entregó el último nombre que está en carpeta para llegar al Estadio Monumental.

Ingolotti con la camiseta de Central Córdoba. | Foto: Getty Images

“Se cayó Santiago Mele y de inmediato hay que comenzar a buscar alternativas. No digo que vaya a llegar, pero es un nombre que está en la mesa: Luis Ingolotti”, informó el profesional de las comunicaciones.

Alvarado hace un breve repaso de la carrera del portero argentino: “De Atlético Tucumán, pasó por Central Córdoba, Aldosivi y Gimnasia y Esgrima de La Plata. Está siendo analizado y es una opción para sumarlo como alternativa para el arco de Colo Colo”.

Cabe mencionar que Luis Ingolotti tiene 26 años, es argentino y llegó este 2026 a Atlético Tucumán tras haber defendido el 2025 a Gimnasia y Esgrima de La Plata. En lo que va del año, ha disputado 17 partidos oficiales y le han anotado 20 goles en contra.

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En síntesis

Luis Ingolotti es opción en Colo Colo tras caerse la llegada de Mele.

Ingolotti tiene 26 años, es argentino y actualmente ataja en Atlético Tucumán.

Luis Ingolotti registra 17 partidos oficiales y 20 goles recibidos durante el 2026.