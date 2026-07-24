El presidente de Blanco y Negro confirmó el acuerdo con Vozinha, que se convierte en nuevo arquero de Colo Colo.

Colo Colo da el gran golpe al mercado de fichajes de invierno y también a nivel mundial, pues se hace de los servicios del arquero Vozinha, capitán de la Selección de Cabo Verde que brilló en la reciente Copa del Mundo.

El portero de 40 años se volvió muy cotizado tras asus actuaciones en el Mundial 2026, donde alcanzó los dieciseisavos de final y brilló ante España y Argentina, que a la postre fueron los finalistas.

Incluso rápidamente se convirtió en una figura que acaparó la atención pública, subiendo exponencialmente sus seguidores en redes sociales, llegando a casi 30 millones en Instagram.

Y en las últimas semanas apareció como opción para reforzar a los albos, lo que se terminó concretando este viernes, luego que se cayera la primera opción: el uruguayo Santiago Mele.

La confirmación de Aníbal Mosa

Luego que haya salido la noticia en los diferentes medios de comunicación, a nivel nacional e internacional, en la previa del partido entre Colo Colo y Deportes Limache confirmó el fichaje el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

“Hemos llegado a un acuerdo con el jugador, para que Vozinha se pueda integrar en los próximos días al equipo más grande del país”, comunicó el timonel albo.

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“Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante, llegando a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar”, agregó Mosa.

En síntesis

Fichaje de Vozinha: Aníbal Mosa confirmó su llegada a Colo Colo este viernes.

Aníbal Mosa confirmó su llegada a Colo Colo este viernes. 40 años y 30 millones: El capitán de Cabo Verde es furor en Instagram.

El capitán de Cabo Verde es furor en Instagram. Acuerdo cerrado: Se concretó tras caerse la primera opción, el uruguayo Santiago Mele.