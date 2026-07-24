El caboverdiano de 40 años, quien causó sensación durante el Mundial 2026, estaría a detalles de ser el nuevo arquero del Popular.

Lo que hasta hace horas parecía solo un humo de mercado, finalmente estaría muy cerca de oficializarse. Y es que Colo Colo ya tendría nuevo arquero y no es un nombre cualquiera, sino que se trata de Vozinha, la gran revelación del Mundial 2026.

Durante días el nombre del caboverdiano rondó en silencio, casi como un rumor incómodo tras la caída de la negociación con Santiago Mele. Sin embargo, en las últimas horas todo se aceleró y ya hay quienes aseguran que estaría todo muy bien encaminado.

El fichaje, que parecía no convencer del todo al cuerpo técnico según los últimos trascendidos, terminaría materializándose dentro de las próximas horas.

El detalle clave: el contrato y el “empujón” que trajo a Vozinha a Colo Colo

Según reveló el periodista Germán García Grova, Vozinha aceptó la propuesta de Colo Colo y firmará por 18 meses, cerrando así su llegada al fútbol chileno tras su paso por el GD Chaves de Portugal.

Germán García Grova asegura que Vozinha llega por un año y medio al Cacique.

Pero más allá de lo contractual, hay un punto que terminó inclinando la balanza: la fuerte insistencia de Aníbal Mosa.

Publicidad

El presidente de Blanco y Negro fue el gran impulsor de la operación, seducido por el impacto mediático y el crecimiento de la figura del arquero tras el Mundial. En Macul entienden que su fichaje no solo responde a lo deportivo, sino también a un movimiento estratégico de visibilidad.

Así, aunque no era la prioridad de Fernando Ortiz, la presión dirigencial terminó siendo determinante para cerrar la llegada del experimentado guardameta.

Números de Vozinha en el Mundial 2026

El arquero de Cabo Verde fue una de las grandes historias del torneo: 4 partidos disputados, 390 minutos en cancha, 5 goles recibidos y actuaciones clave ante España y Argentina.

Publicidad

Figura en el histórico empate que llevó a su selección a competir de igual a igual frente a la vigente campeona del mundo en ese entonces y, además, siendo el equipo que opacó el juego del reciente campeón (España) en la primera fecha de la cita planetaria.

Con 40 años, Vozinha no solo llega como un golero de recorrido, sino también con un presente que lo puso en la vitrina mundial y que, de seguro, servirá como trampolín para que el “Cacique”-al menos- haga noticia en todo el planeta.