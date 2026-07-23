Juega en Argentina y quiere ser el nuevo arquero de Colo Colo: “Es una gran oportunidad”

Luis Ingolotti abordó la posibilidad de cruzar la cordillera para llegar al Estadio Monumental. Está en carpeta.

Colo Colo busca refuerzos para el mercado de fichajes, siendo la portería la principal zona a potenciar para el segundo semestre. Uno los arqueros que interesa se derrite por el elenco de Macul.

¿De quién se trata? Ese es el caso de Luis Ingolotti, que a sus 26 años viste la camiseta de Atlético Tucumán. A esta altura de su carrera, sueña con tener un chance en la escuadra alba.

En conversación con AS Chile, el arquero expresó escuetamente su anhelo de aterrizar en el Estadio Monumental. Lo observan desde Blanco y Negro para el desenlace de la temporada.

‘Sería un orgullo para mí. Hoy estoy enfocado en mi lugar y en el club en el que estoy, pero Colo Colo es una gran oportunidad“, advirtió el guardavallas sobre la posibilidad.

Según el medio citado, aún no hay propuestas concretas por su pase. Y si decide lanzarse por los servicios del portero, Colo Colo tendrá que desembolsar un monto menor. Tiene contrato vigente hasta fines de 2026.

Luis Ingolotti anhela con llegar a Colo Colo. (Foto: Atlético Tucumán)

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La lucha por el arco de Colo Colo

Cabe consignar que tras la fallida transferencia de Santiago Mele, la portería de Colo Colo no tuvo cambios. A pesar de que Gabriel Maureira y Fernando de Paul son parte del plantel, en la cúpula institucional no han definido qué hacer.

¿Conservará lo que tiene y utilizará uno de sus tres cupos en otro sector de la cancha? Ello tendrá que resolverse pronto: hay plazo hasta el 14 de agosto para registrar nuevas piezas.