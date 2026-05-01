En Colo Colo han dado inicio a una nueva era bajo la administración de Blanco y Negro, pues el directorio se ha renovado con cinco nuevos nombres, ante la salida del bloque Vial-Ruiz Tagle.

Ahora, Aníbal Mosa tiene el control sobre la concesionaria, siendo reelecto presidente, al igual que el vicepreseidente y mano derecha del puertomontino, Eduardo Loyola. También se mantiene en el directorio su sobrino Aziz Mosa.

Mientras que el Club Social y Deportivo Colo Colo mantuvo en la mesa a Edison Marchant que ahora estará acompañado por Edmundo Valladares, el presidente de la corporación que vuelve a la sociedad anónima.

Finalmente, los nuevos directores son Paul Fontaine, Paloma Norambuena, Jaime Pizarro y Nicolás Monckeberg. Los dos primeros habrían sido propuestos por la corredora Larraín Vial y aprobados por Mosa.

En la primera reunión de directorio que fue el pasado miércoles, estos nueve nombres se organizaron para dividirse las comisiones de fútbol y gestión, donde una de las caras nuevas quedó fuera.

Se trata de Nicolás Monckeberg, el exministro del trabajo en el segundo gobierno de Sebastián Piñera no entró en ninguna de estas comisiones, que se componen de cuatro directores cada una.

Publicidad

Nicolás Monckeberg asumió como director en Blanco y Negro. (Foto: Captura)

Así quedaron las comisiones de Blanco y Negro

La comisión de fútbol quedó liderada por Jaime Pizarro, Eduardo Loyola, Edison Marchant y presidida por Aníbal Mosa.

Por su parte, la comisión de gestión está encabezada por Edmundo Valladares y la completan Aziz Mosa, Paul Fontaine y Paloma Norambuena.

Publicidad

En síntesis